Le père de Marvin Bagley III fait encore des siennes

Si son fils n’en est qu’au prémices de sa carrière NBA, après deux saisons passées plutôt sur le banc que sur le terrain, ce n’est pas la première fois que le père de Marvin Bagley III demande un échange pour son fils.

Hier soir, alors que les Kings étaient en train de craquer en dernier quart, durant un 13-2 des Rockets, la « Team Bagley » a envoyé un message (depuis effacé) demandant clairement aux Kings d’échanger au plus vite le jeune ailier fort, sous-entendu, dans une équipe qui gagne.

Après onze mois sans jouer, le jeune intérieur des Kings tourne à 12 points et 8 rebonds de moyenne, à un petit 37% de réussite aux tirs. En l’occurrence, hier soir, Luke Walton a décidé de continuer la partie avec Richaun Holmes au lieu de Marvin Bagley III. Mais c’était là une décision de match, pas un message définitif sur la qualité de son jeune intérieur, dont il a loué les qualités par ailleurs.

« Mon message est toujours le même : on n’écoute rien de tout ça », explique Luke Walton . « Il s’agit de nous entre ces murs, dans les vestiaires. On est tous dans le même bateau. Bon ou mauvais, peu importe ce que les gens disent, on doit tout faire pour que rien ne nous affecte et qu’on continue à faire ce qu’on essaye d’accomplir. »

Déjà pas aidé par les blessures, et par la comparaison défavorable avec ses camarades de Draft, Luka Doncic et Trae Young, Marvin Bagley III doit donc à nouveau gérer les « bruits extérieurs » qui viennent perturber sa réintégration dans le groupe des Kings… et ses relations au sein du club.

Déjà critique de Dave Joerger, qu’il avait appelé « Coach Yogurt » pour se venger d’un lapsus de l’entraîneur, qui avait appelé son fils Marvin Gaye, le père de Marvin Bagley III continue donc ses petites crises sur les réseaux sociaux, en partageant notamment des tweets mentionnant les limites de Luke Walton en tant que coach…

« Il a fait du bon boulot pour apprendre activement et chercher des moyens de progresser et de mieux comprendre certaines choses qu’on met en place », tempère le coach, qui veut uniquement se concentrer sur son joueur. « Il fait des erreurs bien sûr, mais tant que le joueur essaye et veut faire ce qu’on lui demande, on accepte ces erreurs de jeunesse. C’est comme ça que ça marche dans cette ligue, on apprend avec l’expérience. Plus il pourra vivre de choses, plus il pourra en apprendre. Il a un avenir brillant devant lui. »

Malgré un début de saison plutôt encourageant à 3 victoires et 3 défaites pour les Kings, ça ne va visiblement pas assez vite pour la « Team Bagley » qui manque autant de clairvoyance que de patience.