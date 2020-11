Ciao la NBA, Marco Belinelli retourne en Italie

« Free agent » cet automne, Marco Belinelli opte en fin de compte pour un retour en Europe, et plus précisément en Italie. Sur Twitter, la Virtus Bologne vient ainsi d’officialiser la signature pour trois ans de son enfant chéri, qui a grandi dans la région et qui y a débuté sa carrière de basketteur, en 2002.

Une décision étonnante car, en juin dernier, l’Italien expliquait encore que la NBA restait sa priorité. Il était même du déplacement au Vatican pour aborder les questions de justice sociale avec le pape François. Faute d’offres, et probablement pas aidé par un exercice 2019-20 compliqué avec les Spurs (6.3 points par match), il a finalement dû revoir ses plans, cédant à la tentation d’un retour au bercail.

À Bologne, Marco Belinelli évoluera aux côtés de Milos Teodosic et sera coaché par Sasha Djordjevic. Sauf catastrophe, il pourra également participer avec l’Italie au tournoi de qualification olympique (TQO), prévu entre les 22 juin et 4 juillet 2021.

Champion NBA en 2014

Drafté en 18e position lors de la Draft 2007, l’arrière de 34 ans a connu neuf franchises en NBA, affichant 9.7 points de moyenne en carrière, à 42% aux tirs et surtout 38% à 3-points. Car c’est effectivement sa réussite extérieure qui lui a permis de se faire un nom aux États-Unis, remportant en ce sens le concours à 3-points, à l’occasion du All-Star Weekend 2014.

Marco Belinelli aura vécu ses meilleures années à San Antonio, où il a décroché son seul titre (en 2014), dans un rôle de remplaçant au sein de l’un des plus beaux collectifs de l’histoire.

Sauf surprise, on ne reverra donc plus le joueur italien dans la Grande Ligue. « Beli’ ciao » !