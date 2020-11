Des joueurs NBA se rendent au Vatican pour parler de justice sociale avec le pape

C’est une situation assez inédite pour la NBA. Ce lundi midi, nous apprend ESPN, cinq joueurs NBA et plusieurs dirigeants du syndicat des joueurs (NBPA) étaient au Vatican pour s’entretenir en privé avec le pape François.

L’objet de la discussion, c’était la question de la justice sociale, qui est au centre des préoccupations de la ligue depuis mai dernier et la mort de George Floyd. Elle a été au centre de la reprise dans la « bulle » puisque les Bucks ont même entraîné un mouvement de boycott.

Dans cette délégation, on retrouve Kyle Korver et Sterling Brown (qui étaient au cœur du boycott avec les Bucks), ainsi que Jonathan Isaac, Anthony Tolliver et Marco Belinelli. Ils sont accompagnés notamment de Michele Roberts, la patronne du NBPA.

Comment cette réunion s’est-elle organisée ? Un intermédiaire du pape François a contacté le syndicat des joueurs la semaine passée. Il voulait faire savoir à la NBA que le Souverain pontife souhaitait en apprendre davantage sur le travail des joueurs ces derniers mois, sur les questions de justice sociale et économique.

Rapidement car la situation l’impose (le training camp ouvre le 1er décembre), le NBPA a accepté une possible réunion puis s’est envolé vers le Vatican ce dimanche. D’ailleurs, les joueurs seront de retour aux États-Unis dès ce mardi, et ils s’exprimeront dans la foulée de cet entretien.