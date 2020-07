Pas de genou à terre pour Jonathan Isaac

C’est l’image de cette deuxième soirée de la reprise de la NBA : Jonathan Isaac, debout, avec son maillot du Magic sur le dos, alors que les joueurs et les coaches des Nets et du Magic sont à genoux avec leur T-Shirt « Black Lives Matter ». Le jeune intérieur d’Orlando est le premier joueur à ne pas mettre un genou à terre depuis la reprise, et il avait prévenu ses coéquipiers et ses entraîneurs de sa décision.

Après la victoire du Magic face aux Nets, il a évidemment été interrogé sur son geste, et sa réponse est des plus surprenantes… « Se mettre à genou en portant un t-shirt Black Lives Matter na va pas de pair avec le fait de soutenir la vie des noirs. Le racisme n’est pas le seul fléau de notre société. Il faut aller au-delà de la couleur de peau. La vie des noirs et de tout le monde sont soutenues dans le gospel. Je suis un humble serviteur de Jésus. Mon geste n’a rien à voir avec le drapeau. »

Interrogé sur le geste de son coéquipier, Evan Fournier a expliqué que toute l’équipe le soutenait, et qu’il n’avait pas besoin de se justifier.

À Orlando, Jonathan Isaac est très investi, et depuis son arrivée en NBA, il a multiplié les initiatives et les dons, notamment pour les victimes de l’ouragan Dorian ou dernièrement pour ceux touchés par la crise du Covid-19.