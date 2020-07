Le duo Evan Fournier – Nikola Vucevic permet à Orlando de prendre la 7e place à Brooklyn

Alors que Jonathan Isaac est le seul joueur debout durant l’hymne, avec son maillot à la place des t-shirts « Black Lives Matter » portés par ses camarades, c’est Brooklyn qui prend le meilleur départ dans la rencontre.

Caris LeVert et Jarrett Allen combinent bien et les Nets mettent beaucoup de rythme dans ce début de match où les shoots s’enchaînent à grande vitesse. Chris Chiozza trouve son pivot sous le cercle et Steve Clifford est obligé d’appeler un temps-mort pour couper le tempo, Nikola Vucevic ne pouvant pas suivre tout seul.

La bonne nouvelle pour Orlando, c’est que le pivot monténégrin provoque la deuxième faute de son adversaire direct sous le cercle, et qu’il n’y a plus grand-monde pour protéger le panier côté Brooklyn.

Timothé Luwawu-Cabarrot (24 points à 5/8 de loin) s’illustre pourtant à longue distance pour des Nets toujours en tête (39-36) à la fin du premier quart-temps. Mais on commence très clairement à ressentir les absences côte Brooklyn, avec un Jonathan Isaac impressionnant d’activité dès qu’il pose un pied sur le terrain.

Pourtant à +30, Orlando encaisse un 0-18 en fin de match…

Markelle Fultz lâche un vilain airball à mi-distance puis commet un marcher, et le duo LeVert/Allen retrouve de l’élan, mais la défense des Nets commence à craquer, et Orlando fait un premier écart (70-59) à la mi-temps.

Et ça ne va pas s’arranger du tout au retour des vestiaires. L’attaque des Nets était clairement en surrégime en début de match, alors qu’Evan Fournier prend lui confiance derrière la ligne à 3-points. Dans la lignée de son arrière, et d’un Nikola Vucevic qui travaille toujours Jarrett Allen, l’écart n’en finit plus de gonfler.

Il atteint même les +30 (107-77) à deux minutes de la fin du troisième quart-temps !

Steve Clifford peut faire tourner, Jonathan Isaac en profitant pour se mettre encore en valeur, tandis que Mo Bamba tente à son tour d’artiller de loin, avec beaucoup moins de réussite. Les remplaçants du Magic font n’importe quoi et ça se transforme en 18-0 pour Brooklyn, Orlando n’arrivant plus à trouver le chemin du cercle…

L’entraîneur du Magic est obligé de remettre ses titulaires sur le terrain, qui ne marqueront pas non plus, mais Brooklyn est parti de trop loin, et Orlando s’impose quand même (128-118) pour prendre la 7e place de l’Est.