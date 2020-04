La FIBA annonce les nouvelles dates de l’EuroBasket 2021 et des TQO

Comme les compétitions FIBA ont été récemment annulées et que les Jeux olympiques de Tokyo se disputeront en 2021, entre le 23 juillet et le 8 août, la FIBA devait refaire tout son calendrier. C’est désormais acté avec de nouvelles dates pour les tournois de qualification olympique (TQO) et l’EuroBasket.

Les TQO, qui détermineront les quatre derniers participants pour les Jeux olympiques, se tiendront ainsi entre le 22 juin et le 4 juillet 2021.

L’Euro et l’AmeriCup ont été décalés d’un an. Le premier était initialement programmé du 2 au 19 septembre 2021 mais se tiendra finalement du 1er au 18 septembre 2022. Le second du 2 au 11 septembre.

L’Afrobasket et l’Asia Cup 2021 sont eux légèrement repoussés pour ne pas empiéter sur les Jeux olympiques. La compétition africaine est donc prévue du 24 août au 5 septembre, celle en Asie du 17 au 29 août 2021.

Enfin, pour éviter d’alourdir le calendrier des matches, les équipes qui participeront en 2022 aux qualifications pour la Coupe du monde 2023 joueront deux matches fin août, au lieu de septembre.