La NBA reste la priorité de Marco Belinelli

Même s’il n’exclut aucune option pour son prochain contrat – comprenez un retour en Europe – Marco Belinelli a affirmé ce week-end à La Repubblica que sa priorité restait la NBA. « Je serai free agent cet été alors que le virus est toujours présent, le pire scénario pour trouver un contrat » souligne l’arrière, qui va terminer le sien avec les Spurs. « J’étudierai toutes les options, je pense avoir des offres. La NBA reste mon option numéro une : le feu qui m’a poussé à venir ici ne m’a pas encore quitté » résume-t-il.

« L’Europe et l’Italie ne sont plus des alternatives possibles à cause du calendrier » poursuit-il. « On jouera jusqu’en août en NBA, il y aura la Draft en septembre, et la saison prochaine commencera. Cette saison n’est plus en phase avec le calendrier européen. »

À 34 ans, alors qu’il affiche les pires chiffres de sa carrière depuis sa saison rookie, l’Italien serait bien inspiré de se montrer sous son meilleur jour si les Spurs reprennent fin juillet. Et il ne faudra pas perdre de temps pendant la phase de préparation puisqu’il est encore coincé dans son appartement de San Antonio, une des dernières équipes dont le centre d’entraînement reste fermé. Mais comme il le dit, le feu est toujours présent, la preuve, il a profité de cette interview pour rappeler qu’il voulait absolument disputer le tournoi préolympique avec la sélection nationale en 2021.