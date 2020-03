Dans son appartement, les jours sont déjà très longs pour Marco Belinelli

Comme tous ses petits camarades, Marco Belinelli est confiné du côté de San Antonio en attendant que la situation se décante. Un isolement qu’il ne vit pas au mieux, étant déjà éloigné de sa famille mais aussi de la balle orange, un crève-cœur pour le sniper transalpin qui ne peut pas s’entraîner chez lui et alors que les infrastructures de toutes les franchises NBA sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

« C’est très dur, » a-t-il confié à la chaîne italienne Sky Sports, évoquant « un manque total de basket ». « C’est important de rester actif chaque jour pour anticiper une éventuelle reprise de la saison, mais notre routine de travail est complètement brisée en ce moment. Je n’ai pas de panier pour pouvoir m’entraîner parce que j’habite un appartement au 15e étage. En y réfléchissant, je n’ai jamais passé autant de temps sans tirer ».

« Les journées sont très longues, mais il faut rester à la maison. C’est trop important en ce moment, aussi bien en Italie qu’ici au Texas »

Du coup, le joueur originaire de Bologne, qui a déjà fait un don à l’hôpital Maggiore de la ville, essaie de s’occuper comme il peut, même si le temps commence (déjà) à être long.

« Nous avons tous reçu des Spurs des outils pour nous entraîner à la maison, alors c’est ce que nous faisons tous les jours, » a-t-il ajouté. « Des étirements, des activités diverses. Évidemment, ce n’est pas facile. J’essaie de m’occuper. Les journées sont très longues, mais il faut rester à la maison. C’est trop important en ce moment, aussi bien en Italie qu’ici au Texas ».

En attendant, Marco Belinelli a confié son appréhension quant à une éventuelle reprise en urgence, mettant en avant la condition physique mais aussi la question de la confiance, primordiale pour un shooteur comme lui, qui vivait déjà un exercice compliqué avant l’arrêt de la saison régulière.

« Ce ne sera pas facile de reprendre confiance avec le ballon, et on ne retrouvera ni souffle ni condition physique de façon immédiate. Plus la période d’arrêt sera longue, plus il nous faudra du temps pour retrouver le rythme, peut-être en passant par un mini-camp d’entraînement. Mais pour l’instant, il n’y a pas de séances de tirs ni de matchs, sans parler des 19 matchs qu’il nous reste pour finir la saison régulière ».

Une amélioration significative de la situation globale et une reprise de la saison le plus vite possible, « c’est ce que nous attendons tous », a-t-il conclu même si on n’en prend pas vraiment le chemin pour l’instant…