Marco Belinelli fait un don aux hôpitaux de sa ville natale de Bologne

Avec 2 500 morts et plus de 31 000 cas avérés, l’Italie a été frappé de plein fouet par l’épidémie de coronavirus, au point d’être le second pays, après la Chine, à compter le plus de morts. Alors que les joueurs NBA sont pour la plupart encore avec leur franchise respective, Marco Belinelli n’a pas pu attendre plus longtemps pour aider son pays natal.

En l’occurrence, l’arrière vétéran des Spurs vient de faire un don à l’hôpital Maggiore de Bologne « pour acheter de l’équipement de santé pour aider à soigner les patients affectés par le coronavirus ».

« Depuis que l’état d’urgence a été déclaré, je suis en contact permanent avec ma famille et mes amis en Italie », a expliqué Marco Belinelli dans un journal de Bologne. « Mon père est chirurgien et pendant de nombreuses années, il a travaillé à l’hôpital Maggiore. Je sais combien le personnel hospitalier travaille dur et encore plus maintenant. Je voulais aider autant que possible, malgré la distance, dans l’espoir de pouvoir revenir à Bologne bientôt et remercier un à un tous les gens qui sont en première ligne ces jours-ci. Je n’ai jamais été aussi fier d’être Italien. »

Encore à San Antonio à l’heure actuelle, Marco Belinelli n’a donc qu’une envie : rentrer chez lui. Mais cela n’est pas encore sans danger. Prudence donc !

« Je tiens à remercier Marco Belinelli pour sa générosité qui, ce doit être dit, ne connaît pas de frontière », a commenté Chiara Gilbertoni, en charge de la santé pour la ville de Bologne. « Marco a donné un coup de main symbolique à tous les professionnels de la santé qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pendant plusieurs semaines maintenant pour gérer l’urgence du virus COVID-19. »