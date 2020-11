Dallas : Willie Cauley-Stein reste à Dallas en doublant son salaire

Willie Cauley-Stein avait fait une croix sur sa « player option » à 2.3 millions de dollars afin de devenir free agent, mais le pivot avait clairement annoncé son intention de rester chez les Mavericks.

Ça aurait pu ne pas se faire, Dallas s’étant beaucoup renseigné sur Marc Gasol, mais l’Espagnol n’hésite plus qu’entre les Lakers et les Raptors, et la franchise texane a donc conservé WCS.

Ce dernier en profite pour doubler son salaire, signant un contrat de 8.2 millions de dollars sur deux ans, mais la seconde saison est une « team option », et il pourrait donc se retrouver de nouveau free agent l’été prochain. Un moyen aussi pour Mark Cuban de le maintenir sous pression et concentré toute la campagne.