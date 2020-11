Dallas : Willie Cauley-Stein décide d’être free agent

Absent de la « bulle » pour assister à l’accouchement de sa femme, Willie Cauley-Stein sera à nouveau « free agent » puisque Hoopshype annonce qu’il a décliné sa « player option » à 2.3 millions de dollars avec les Mavericks pour tester la « free agency ». La saison passée, il aurait refusé une offre à neuf millions de dollars par an des Hornets, et finalement il n’avait pas trouvé mieux qu’un petit contrat avec les Warriors.

Cette fois, on imagine qu’il veut trouver mieux, et pourquoi pas à Dallas où il sent bien. « C’est le jour et la nuit maintenant avec Coach Carlisle par rapport à lorsque je suis arrivé dans la ligue, » avait-il expliqué en octobre. « Maintenant, je peux travailler sur un projet et apprendre de ce sport à un tout autre niveau. Ça m’a fait tomber amoureux du fait de travailler mon jeu ».

On imagine donc qu’il donnera la priorité aux Mavs s’il n’est pas trop gourmand, d’autant qu’il avait le sentiment d’élargir son champ d’action. « Quand j’ai été transféré à Dallas, j’ai vraiment été sensibilisé au tir à 3-points, aux 3-points depuis le corner, en contre-attaque et les situations de pick-and-pop, » avait ajouté l’intérieur. « J’ai travaillé là-dessus pendant longtemps, donc c’est cool de voir que ça colle. Je dois gagner la confiance de l’équipe dans mes capacités au tir. Ça change tout quand l’équipe pense que le prochain shoot que vous prenez va rentrer. Et les coaches sont à fond là-dessus. Pour un pivot, pouvoir faire ce genre de choses différentes, vous savez, c’est rare ».

Ultime indice : il vient d’acheter une maison à Dallas…