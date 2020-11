Marc Gasol entre les Lakers et les Raptors

Courtisé par les Warriors et les Lakers, Marc Gasol a visiblement réduit son avenir à deux options : rempiler chez les Raptors ou signer chez les Lakers. C’est ce qu’explique The Vertical, assurant que Los Angeles tente de manœuvrer pour lui offrir une offre qui le décidera à quitter la franchise canadienne.

Et selon le New York Times, cela passerait par le transfert de JaVale McGee… peut-être aux Knicks.

Du côté des Raptors, on tente de conserver le pivot espagnol de 36 ans, même s’il a perdu pas mal d’influence la saison dernière. Et on serait également intéressé par l’arrivée Markieff Morris dans la raquette.