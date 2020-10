La NBA continue de travailler pour reprendre à Noël

Les premières rumeurs faisant état d’un retour à la compétition aux alentours de Noël ont été plutôt bien accueillies, tant la perspective d’une reprise courant 2021 aurait été compliquée, tant sur le plan économique que de la condition physique pour certains joueurs qui n’ont plus foulé les parquets depuis le 11 mars, sans parler de l’échéance olympique qui pourrait poser problème.

Toujours est-il qu’il reste énormément de choses à régler, notamment sur les montants du « salary cap » et de la « luxury tax », dont les free agents de 2020 seront les premiers à faire les frais. La ligue avance désormais à petits pas, comme l’a glissé Michele Roberts, présidente du syndicat des joueurs.

« Je ne sais pas encore quoi penser », a-t-elle déclaré. « Nous sommes encore en phase de discussion et d’évaluation, notamment sur ce que ça pourrait signifier par rapport aux questions de revenus qui ont été soulevées. Franchement, nous passons aussi un certain temps à essayer d’obtenir des informations sur ce que cela signifie en matière de santé pour les joueurs ».

Premières consignes en vue d’une reprise sans fans

Sur ce point, la NBA ne devrait pas revenir sur l’absence de fans dans ses arènes pour la reprise, veillant à éviter un maximum d’interactions afin de minimiser le risque de contamination. D’après Shams Charania, la ligue aurait déjà envoyé les consignes à suivre à ses 30 franchises concernant les présentations de matchs sans fans ou avec une jauge limitée, dont quelques mesures ont fuité.

L’amélioration des systèmes d’éclairage et d’animations audiovisuelles seraient vivement encouragées afin de dynamiser un peu le « pre-game show ». Des bruits de foule et chants pré-enregistrés, ainsi que des sons issus de NBA 2K seront également à disposition, à l’image des dispositifs de la « bulle ». Enfin, la ligue précise que les franchises pourront faire appel à des équipes d’animateurs pour faire monter la température, si on peut dire…

Des mesurettes à l’échelle du travail qu’il reste encore à accomplir, mais qui montrent tout de même que les choses avancent tout doucement et que la reprise à Noël semble bien être la base de travail.