Michele Roberts et Adam Silver espèrent trouver un compromis en vue de la prochaine saison

Jusqu’à présent, la NBA, les propriétaires et le syndicat des joueurs sont parvenus à trouver des compromis afin de finir la saison et ainsi limiter les pertes financières tout en évitant de renégocier l’accord collectif.

Mais sitôt les Finals terminées, les différents camps vont vite devoir retourner à la table des négociations…

Des difficultés sur la table

« Je ne m’attends pas à avoir des problèmes au niveau des négociations, comme vous le suggérez, impossibles à résoudre », a ainsi répondu Adam Silver en amont des Finals. « Évidemment, il y a des problèmes sur la table, et il va falloir négocier. Pour l’instant, on a réussi à trouver des solutions à chaque problème. Je pense qu’on a une relation constructive avec le syndicat des joueurs. On partage toutes les informations. On étudie les différents modèles financiers ensemble. Sans aucun doute, il y aura des difficultés, et les négociations à venir ne seront pas simples, mais je suis certain qu’on parviendra à un compromis, comme on l’a toujours fait. »

Car les pertes sont tout de même colossales. En finissant la saison, la NBA a bien récupéré le pactole de l’accord TV, mais l’embrouille avec la Chine, et le manque à gagner lié à l’absence de public vont se faire sentir.

La baisse du « salary cap » pourrait ainsi être comprise entre 25 à 30 millions de dollars l’an prochain !

« Si on applique la formule classique de l’accord collectif, il y a aura une contraction énorme du salary cap et de la luxury tax », confirme Adam Silver. « Non seulement ça va faire des ravages sur les plans à long terme des équipes, mais alors qu’un tiers des joueurs sont free agents, ça va créer une injustice énorme alors qu’il n’y a pas de marge salariale pour ces joueurs en quête d’un contrat. C’est là que l’association des joueurs doit aussi faire un travail en interne, pour assurer une distribution plus équitable, par rapport à la somme totale qui pourra être distribuée en salaires l’an prochain. »

Comment ne pas trop pénaliser les « free agents » ?

La NBA pourrait ainsi maintenir « artificiellement » le salary cap, afin de ne pas trop pénaliser les free agents. Soit en retenant une partie du salaire des joueurs (jusqu’à 25%) dans une cagnotte commune, soit en demandant aux propriétaires d’avancer l’argent, avant de le retenir de façon progressive sur les saisons suivantes.

« Dans un cas, les propriétaires veulent obtenir un prêt des joueurs. Et dans l’autre cas, les joueurs veulent un prêt des propriétaires », expliquait ainsi un agent influent en juillet dernier. « Cela finira probablement quelque part au milieu de tout ça, après quelques cris et négociations. »

« Nous devons parler d’argent et de ce que nous voulons faire avec cette réduction des revenus », confirme Michele Roberts. « Ça peut être facilement résolu si tout le monde est d’accord. Si on nous demande de faire davantage, ça sera compliqué. Il faudrait alors renégocier tout l’accord collectif. Et ça prendrait des semaines ou des mois. »

Mais dans la situation actuelle, personne ne veut ajouter une grève aux problèmes financiers existants.