Jimmy Butler voulait un Duncan Robinson plus agressif et égoïste

Si Jimmy Butler a encore été le MVP du Heat avec ses 35 points, 12 rebonds, 11 passes et 5 interceptions, Duncan Robinson a été le facteur X côté floridien, grâce à ses 26 points à 7/13 de loin, plus 5 rebonds.

Surveillé comme du lait sur le feu par Kentavious Caldwell-Pope et les autres défenseurs des Lakers, qui ne lui laissent aucun espace, le shooteur était discret depuis le début des Finals (0, 9, 13 et 17 points à 8/26 de loin lors des quatre premiers matchs). Los Angeles ayant décidé de le coller à tout prix, il avait fini par surtout tenter de libérer ses coéquipiers, agissant comme un aimant. Mais Jimmy Butler ne voulait pas qu’il change son jeu.

« Après le Game 2, on s’est retrouvé un peu plus tard, dans sa chambre », confie ainsi Duncan Robinson. « Il m’a invité pour qu’on discute. Il est dur avec moi, mais parce qu’il attend beaucoup de moi, et j’aime ça. Toute l’équipe veut que je sois agressif et que je fasse mon boulot. Je pense que je n’en ai pas fait assez lors des deux premiers matchs. J’étais déçu mais à ce moment de la saison, on contrôle ce qu’on peut contrôler. »

Jimmy Butler confirme qu’il a demandé à son coéquipier d’être plus agressif… et davantage égoïste.

« Je lui ai dit d’arrêter de fuir le ballon, qu’il ne pouvait pas shooter s’il n’avait pas le ballon. Il s’est un peu perdu en tentant de démarquer les autres, parce que tout le monde réagit à ce qu’il fait encore davantage que si c’était moi. Un 3-points vaut davantage qu’un 2-points. Donc il doit venir vers le ballon, shooter quand il est ouvert ou pas, car c’est le Duncan Robinson dont on a besoin, et qu’on veut, parce que c’est comme ça qu’il a joué toute l’année. Et il doit être encore plus agressif au Game 6 » conclut le leader floridien.