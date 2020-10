Le MVP de la nuit : Jimmy Butler au bout de l’effort

Si Duncan Robinson a été précieux dans ce Game 5 avec ses 26 points (à 7/13 à 3-points !), Jimmy Butler a fait encore plus fort cette nuit, dans le court succès (111-108) du Heat face aux Lakers. Auteur d’un nouveau triple-double XXL dans ces Finals, « Jimmy Buckets » s’est effectivement démené pour aider les Floridiens à décrocher un Game 6 et priver (momentanément ?) les « Purple & Gold » de leur 17e titre de champion.

Contrairement au match précédent, Jimmy Butler a cette fois-ci pu prendre la mesure de ses défenseurs directs, et plus particulièrement d’Anthony Davis. Il termine finalement avec 35 points au compteur (à 11/19 aux tirs), sans oublier 12 rebonds, 11 passes et 5 interceptions. Le tout en ayant disputé 47 des 48 minutes de cette rencontre et en ayant été parfait sur la ligne des lancers francs : 12/12, dont 4/4 dans les 60 dernières secondes !

Comme un air de déjà-vu…

À l’image du Game 3, Jimmy Butler a très vite donné le ton. Agressif d’entrée, il se met en confiance en provoquant des fautes et en allant chercher ses points sur la ligne. Sans faire de bruit, il n’en oublie pas non plus de se frotter à Dwight Howard ou de noircir la feuille de stats avec des rebonds, des passes et quelques interceptions.

Comme souvent dans ces playoffs, il tire ainsi tout Miami vers le haut et nous livre surtout un duel de haute volée avec LeBron James, également très en forme ce soir. Les deux joueurs se rendent coup pour coup mais c’est le leader du Heat qui regagne les vestiaires en tête. Et en ayant déjà compilé 22 points, 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions, sans jamais donner l’impression de forcer.

Après la pause, ne comptez pas sur Jimmy Butler pour baisser le pied puisqu’il se régale toujours autant offensivement. Il découpe littéralement la défense californienne, qui n’arrive pas à le couper du ballon. En triple-double après seulement trois quarts-temps, l’ailier de 31 ans alterne à merveille entre pénétrations, paniers à mi-distance et caviars pour ses coéquipiers. Au sommet de son basket, il porte les siens sur ses épaules et la victoire est loin d’être inenvisageable dans ce Game 5.

Décisif, il fait parler son sang-froid

Et alors que l’on pensait Jimmy Butler sur les rotules dans le dernier acte, il est ressorti de sa boîte au meilleur des moments : dans le « money-time », quand les Lakers se montraient menaçants et semblaient avoir pris le contrôle de la partie. En trouvant d’abord Duncan Robinson à 3-points, à 3 minutes 15 de la fin, puis en inscrivant deux tirs à mi-distance pour répondre à LeBron James, lui aussi intenable à cet instant précis.

Et que dire de la capacité de « Jimmy Buckets » à ne jamais trembler aux lancers francs, lorsque la pression est à son comble ? Par deux fois dans le dernière minute, il va effectivement réussir un 2/2 sur la ligne pour remettre Miami devant. Los Angeles aura beau avoir l’ultime possession, il n’en sera rien : les hommes d’Erik Spoelstra l’emportent tandis que leur superstar devient le 6e joueur de l’histoire à signer plusieurs triple-doubles lors d’une seule et même série de Finals.

Au bout du suspense, Jimmy Butler a donc permis au Heat de revenir à 3-2 avant un Game 6 de folie. Le momentum repasse, certes, dans le camp floridien mais il lui faudra conserver le même niveau pour que son équipe égalise dans cette série lors de la prochaine rencontre. Celle-ci aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h30 du matin. D’ici-là, le quintuple All-Star va s’efforcer de récupérer un maximum d’énergie…