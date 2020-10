Pas si vite ! Miami est encore en vie après un Game 5 incroyable !

À l’instar du Game 4, les deux équipes se rendent coup pour coup dans ses premières minutes. Le Heat arrive enfin à libérer Duncan Robinson qui fait mouche de loin mais Los Angeles répond avec un Kentavious Caldwell-Pope agressif quand la balle est renversée. Jimmy Butler et Dwight Howard font monter la température lors d’un échange musclé qui leur vaut chacun une faute technique mais ce sont bien les trois pertes de balles de Miami qui permettent aux Lakers de prendre les devants en infligeant un 9-0 à leur adversaire (16-11).

Les seconds couteaux de Miami se réveillent

Devant le succès de la paire Davis – Howard en défense, Frank Vogel garde ses deux intérieurs sur le terrain alors que Miami opte pour son cinq avec Andre Iguodala en « pivot ». Ce cinq de petite taille inverse alors la tendance et donne raison à Erik Spoelstra. Plus actif en défense, Miami passe un 9-0 aux Lakers pour reprendre l’avantage (22-18).

Avec LeBron James sur le banc, Anthony Davis (28 points, 12 rebonds) prend les choses en mains des deux côtés pour stopper l’hémorragie. Il marque huit points et sert d’épouvantail près du cercle mais fait une frayeur à la « Lakers Nation » en se blessant, finalement sans gravité, au pied en fin de quart-temps. Grâce à 16 points du duo Butler – Robinson, Miami vire cependant en tête (25-24).

Jimmy Butler et LeBron James intouchables

Le Heat confirme toutefois son bon passage en commençant le deuxième quart temps sur les chapeaux de roues. Six points d’un Kendrick Nunn agressif, deux passes décisives et deux interceptions d’Andre Iguodala, et un 3-points de Tyler Herro débouchent sur un 11-3 des Floridiens (36-27) ! Avec Davis sur Butler, Nunn joue le rôle du second créateur, celui de Goran Dragic, qui a tant fait défaut au Heat jusqu’ici. Cet apport permet à Butler d’ouvrir le jeu pour ses coéquipiers en tant que poseur d’écran. L’avance de Miami atteint les 11 unités et il faut un 3 sur 4 à 3-points de LeBron James, qui compte la moitié des points de son équipe, pour garder L.A. en embuscade (42-36).

Jimmy Butler répond alors en leader en marquant cinq points de suite pour redonner de l’air au Heat, mais le King ne relâche pas la pression. Il profite de la maladresse du Heat dans la raquette pour pousser la balle en transition et s’offrir des tirs faciles. Après avoir limité les Lakers à 34 points près du cercle lors des deux derniers matchs, Miami en laisse 28 sur cette première mi-temps. Dans le sillage de James, LA efface son retard. Il faut un effort de Butler et un 3-points dans les dernières secondes pour garder Miami devant (60-54).

LeBron James, 22 points, et Jimmy Butler, 21 points, 6 rebonds, 6 passes, nous offrent un duel de haut niveau dans cette première mi-temps. Malgré le réveil du trio Nunn – Robinson – Herro, auteur de 29 points, qui domine pour la première fois de la série les seconds couteaux de Los Angeles, Miami a laissé les Lakers dans le coup…

Les Lakers produisent leur effort

Les Lakers reviennent sur le terrain avec le même momentum et l’adresse de LeBron James devient contagieuse. Anthony Davis, KCP et le King lui-même font mouche de loin pour revenir à égalité mais deux rebonds offensifs de Jimmy Butler, qui marque un 2+1 sur faute flagrante de Dwight Howard, puis débouche sur un 3-points de Robinson relance le Heat (78-70). C’est évidemment James qui trouve la parade et lance un 7-0 de son équipe pour continuer ce chassé croisé (78-77).

Les deux équipes paient alors l’intensité de ce début de troisième quart temps. Les balles perdues s’enchainent, les tirs sont courts et la lucidité s’évapore. Alors que les Lakers avaient le momentum de leur côté, ils ne parviennent pas à passer devant. Au contraire, deux fautes sur tirs à 3-points de Jae Crowder et de Duncan Robinson permettent à Miami de garder six points d’avance alors qu’Anthony Davis va chercher des points sur la ligne des lancers francs (88-82).

Le Heat en panne d’essence

Le sursaut du Heat se confirme en début de quatrième période. Duncan Robinson marque son sixième tir de loin de la rencontre sur la première possession, Jimmy Butler valide déjà son deuxième triple-double des Finals, et Bam Adebayo donne onze longueurs d’avance au Heat (93-82). Sentant le danger, LeBron James reprend les choses en main. Il ajoute lui aussi un sixième 3-points mais la défense de Miami relève le défi. Adebayo provoque une balle perdue du King avant que Robinson ne provoque une faute offensive.

Miami ne parvient toutefois pas à en profiter. Bien au contraire, la fatigue s’empare de Jimmy Butler et de ses coéquipiers et leur attaque patauge. Ils tirent de plus en plus à 3-points et LeBron James s’engouffre dans la brèche pour lancer un 17-3, terminé par un 3-points dans le corner de KCP qui donne l’avantage à L.A. pour la première fois depuis le premier quart-temps (99-96) !

Sur les rotules, le Heat trouve les ressources nécessaires pour réagir avec moins de quatre minutes à jouer. Un alley-oop pour Adebayo, deux gros stops défensifs, et un 3-points de Duncan Robinson leur donnent deux points d’avance mais LeBron James égalise aux lancers francs (101-101).

LeBron James et Jimmy Butler pour l’histoire

Avec deux minutes à jouer, Jimmy Butler et LeBron James s’offrent un duel de titans. Butler marque à mi-distance, James répond par un 2+1. Butler marque un fadeaway, James s’y prend à deux fois pour répondre. Mais Jimmy Butler insiste pour mettre Miami devant grâce à deux lancers francs et 45 secondes à jouer (107-106). Sur l’action suivante, Miami force enfin James à lâcher la balle mais l’airball à 3-points de KCP tombe dans les mains d’Antony Davis qui redonne un points d’avance à LA (108-107).

Avec 21 secondes au chrono, Erik Spoelstra met évidemment la balle dans les mains de Jimmy Butler qui attaque le cercle et provoque la faute d’Anthony Davis. La star du Heat ne tremble pas aux lancers (109-108) mais donne la balle de match aux Lakers.

L’histoire semble alors écrite mais le Heat trappe une nouvelle fois James qui fait le bon choix en faisant passe à Danny Green tout seul en tête de raquette mais ce dernier rate complètement son tir à 3-points. Markieff Morris s’empare du rebond offensif mais lance la balle en touche en essayant de servir Anthony Davis sous le cercle.

Derrière, Tyler Herro ajoute deux lancers à 1.6 seconde de la fin, et LeBron James envoie un 3-points casse-croûte du milieu de terrain. Vainqueur 111-108, le Heat s’offre donc un Game 6 au bout du suspense, derrière une nouvelle performance majuscule de Monsieur Jimmy Butler !