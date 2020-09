Marcus Smart : « J’aurais été plus inquiet si tout le monde avait été calme après le Game 2 »

Depuis une semaine, on parle beaucoup de ce qu’il s’est passé dans le vestiaire des Celtics après leur défaite dans le Game 2, face au Heat. Mais jusqu’ici, le principal protagoniste, Marcus Smart, ne s’était pas exprimé.

Interrogé par la presse hier, le meneur a un mot pour décrire ces récents événements : « Électrisants ».

« Nous sommes une famille, et une famille se dispute en permanence, » développe-t-il. « Je me bagarre tout le temps avec mes frères. Mais en fin de compte, on peut se battre entre nous, personne d’autre ne le peut. Vous savez, ça arrive entre famille, surtout une famille comme la nôtre qui est ensemble depuis si longtemps. C’est le genre de choses qui arrivent. »

Marcus Smart n’y a vu que l’explosion des émotions, de la frustration principalement, d’une équipe qui venait de perdre son deuxième match de rang.

« Nous n’étions pas censés être heureux d’être menés 0-2, surtout après ces deux matchs que nous avons lâchés. Nous jouons contre une grande équipe de Miami et nous ne pouvons pas avoir de telles défaillances. »

« C’était une tempête que nous devions traverser »

Le double membre de la première équipe défensive de la ligue a préféré que les choses se passent ainsi plutôt que chacun reste passif dans son coin. « J’aurais été plus inquiet si, après la défaite du Game 2, tout le monde avait été calme, cool et serein, » formule-t-il. « Cela aurait été un problème. Je déteste perdre plus que j’aime gagner, et je pense que je joue avec beaucoup de gars qui ressentent la même chose. »

Pour lui, il était même essentiel d’exprimer toute cette frustration et « construire ce type d’énergie », notamment pour compenser l’absence des milliers fans dans les tribunes de la « bulle ».

« Vous devez apporter un type d’énergie différente pour vos coéquipiers et vous. Trouver ce carburant pour nous remettre sur la bonne voie était quelque chose d’important. » Important pour réagir dès le Game 3 et ainsi entretenir l’espoir d’une qualification pour la finale NBA.

Marcus Smart estime ainsi que cet épisode a fait grandir l’équipe. « Il y a des choses que je savais déjà, sur quel genre de gars et d’équipe nous avions. Je savais qu’on était émotifs, passionnés, que nous nous aimions tous les uns les autres. Mais j’ai aussi appris beaucoup de choses, nous avons grandi encore plus à travers cette épreuve. J’ai toujours dit qu’avant de voir l’arc-en-ciel, il faut qu’il y ait une tempête. C’était une tempête que nous devions traverser. Nous avons trouvé notre refuge. »