Jaylen Brown n’en a pas dormi…

Quand Marcus Smart a pété un câble dans le vestiaire après la deuxième manche, c’est avec Jaylen Brown que ce fut le plus chaud. Quand deux fortes personnalités se disent leurs quatre vérités, ça fait des étincelles, et après que leurs coéquipiers les ont séparés, c’est Brad Stevens qui les a pris à part pour que tout rentre dans l’ordre.

« Franchement, je n’ai pas beaucoup dormi ces dernières 48 heures » avoue l’arrière-ailier des Celtics. « J’étais tellement nerveux à l’idée de rejouer. Je ne pense pas que les deux derniers matches illustrent vraiment ce qu’est cette équipe. Donc, j’avais hâte de jouer et d’apporter la meilleure version de moi-même et d’essayer de contribuer à la victoire. Et je suis heureux de faire partie de cette équipe et de cette franchise et je suis fier de la façon avec laquelle nous avons répondu. »

La bonne nouvelle, c’est que la NBA va accorder trois jours de repos, et ça permettra de retrouver le sommeil, mais aussi de recharger les batteries après une victoire en sept manches face aux Raptors, et trois matches face au Heat. « Le repos ne changera rien » tempère pourtant Brown. « Ça reste du basket, et c’est toujours bien d’avoir du repos. Ça va être bien après s’être sorti d’une série compliquée face à Toronto. Je suis impatient d’être au prochain match. Je pense qu’on l’est tous. On doit rester concentrés et déterminés. Le match ne commence pas mercredi mais dès maintenant. »