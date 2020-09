Brooklyn : Jacque Vaughn conservé comme coach… ou assistant ?

Depuis leur élimination au premier tour des playoffs contre les Raptors, les Nets ont entamé leur recherche pour trouver un nouveau coach. Un des premiers à se présenter devant les dirigeants fut Jacque Vaughn.

Ce dernier avait pris la suite de Kenny Atkinson, remercié début mars, et son travail, même réalisé sur un temps très court, a été salué par les joueurs à la sortie de la « bulle ».

Et d’après The Athletic, le coach aurait laissé une bonne impression au propriétaire à l’issue de cet entretien.

Un constat qui devrait renforcer l’idée de le garder chez les Nets, même s’il n’est pas finalement conservé pour le poste de « head coach ». Pourquoi pas l’imaginer en assistant coach du nouveau venu. En tout cas, la volonté de la franchise semble être de le garder.

Pour l’instant, on sait que le GM Sean Marks sondera plusieurs joueurs, et pas seulement Kyrie Irving et Kevin Durant, pour leur demander leur avis sur l’identité du prochain coach.

Enfin, les dirigeants ont plusieurs cibles en tête, notamment Tyronn Lue, même si le dossier s’annonce compliqué et que l’optimisme ne règne pas, et surtout Gregg Popovich qui apparaît comme le rêve de Brooklyn.