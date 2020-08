Les joueurs des Nets militent pour le maintien de Jacque Vaughn

Même s’il s’est terminé sur un « sweep » net et sans bavures face au champion en titre, le parcours de ces Nets dans la « bulle » aura été une réussite au regard du nombre de joueurs manquants à l’appel au début de la campagne.

On retiendra notamment cette victoire retentissante face aux Bucks en fin de saison régulière, la confirmation de Caris LeVert, l’émergence de Timothé Luwawu-Cabarrot mais aussi le boulot impeccable de Jacque Vaughn, coach intérimaire qui a réussi à redonner aux Nets cet état d’esprit guerrier développé sous Kenny Atkinson.

Suffisant pour inciter la franchise à le prolonger en tant qu’entraîneur principal ? Dans sa réflexion, le GM Sean Marks devra composer avec la position des joueurs, qui semblent majoritairement en faveur du maintien de Jacque Vaughn au vu de son travail accompli depuis début mars.

« Ce serait énorme, » a notamment déclaré Caris LeVert, très proche de l’ancien assistant. « Si vous demandez à quelqu’un qui a participé aux deux matchs de JV avant la coupure et ensuite à toute l’expérience ici, il vous dirait qu’il mérite vraiment le poste. Il a fait du bon travail ici, en gagnant avec moins ».

Quid de Kyrie Irving et Kevin Durant ?

Jarrett Allen, qui s’est également distingué dans la « bulle », confirme en ajoutant qu’un retour aux affaires de Jacque Vaughn à la rentrée serait « formidable ».

« C’est facile de jouer pour lui, c’est facile de se lier avec Jacque, de bien s’intégrer avec lui. C’est facile de parler avec lui en tant que joueur. Il sait ce que les joueurs traversent, ce qu’ils pensent. Il a été comme nous. Donc, jouer pour quelqu’un qui a ces deux choses en lui, c’est plus simple ».

Sauf que les absents de l’aventure, les superstars Kyrie Irving et Kevin Durant, recrutées l’été dernier, auront toutefois leur mot à dire et seront sans doute ceux qui feront pencher la balance. Les rumeurs concernant le poste ont en tout cas été nombreuses, de Jason Kidd à Mark Jackson en passant par Jeff Van Gundy et Ime Udoka, mais aussi Tyronn Lue, assistant des Clippers et ancien coach des Cavs champions NBA en 2016 avec Kyrie Irving.

Pour sa part, Garrett Temple ne sait pas s’il sera encore de la partie la saison prochaine, lorsque Kevin Durant sera de retour. Mais lui aussi a été conquis par la façon de travailler de Jacque Vaughn.

« Le fait d’avoir JV rendrait le tout un peu plus cohérent, » a-t-il souligné. « Je suis vraiment un grand fan de lui. Ce qu’il a pu faire avec nous ici dans la bulle a été exceptionnel. Mais aussi son comportement, la façon dont il a su communiquer, il a montré qu’il mérite d’être entraîneur principal dans cette ligue ».