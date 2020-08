Les Nets vont tenter de recruter Gregg Popovich

La rumeur n’est pas nouvelle puisqu’elle est apparue pendant la suspension de la saison, mais le GM Sean Marks s’était empressé de la démentir. Mais ESPN et The Athletic reviennent à la charge, et affirment que les Nets cherchent un « grand nom » pour prendre la suite de Jacque Vaughn et coacher Kyrie Irving et Kevin Durant la saison prochaine, faisant de Gregg Popovich leur priorité !

Ce serait même le choix numéro 1 de l’ailier, alors que Pop a beaucoup de connaissances dans la franchise.

Il y a évidemment le GM Sean Marks, et Jacque Vaughn, mais aussi l’assistant GM Andy Birdsong, et les assistants Bret Brielmaier et Tiago Splitter.

Agé de 71 ans, le mythique coach des Spurs n’a jamais évoqué un nouveau challenge ou un éventuel départ en retraite. Même si San Antonio n’a pas atteint les playoffs pour la première fois en 23 ans, l’entraîneur de Team USA était très enthousiaste à l’idée de repartir avec un groupe rajeuni, très prometteur dans la « bulle ».

Mais peut-être va-t-il céder aux avances des Nets et laisser les clés de sa franchise de cœur à Becky Hammon, Tim Duncan ou un autre assistant. Est-ce le moment idéal pour passer la main et s’offrir un ultime défi en NBA ?