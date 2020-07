Gregg Popovich dans le viseur des Nets ? Sean Marks dément…

« Il y a une histoire qui raconte que le propriétaire des Nets a prévu de faire une offre qui ne se refuse pas à Gregg Popovich, et ce serait vraiment une offre qui ne se refuse pas. Ça va sans doute circuler encore davantage dans les jours qui viennent mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. »

C’est ce que déclarait la semaine dernière l’ancien joueur NBA Gerald Brown dans le podcast de Rasheed Wallace et Bonzi Wells. Alors que les Spurs pourraient manquer les playoffs pour la première fois en 22 ans, et que les Nets sont à la recherche d’un entraîneur, il se murmure que Brooklyn casserait sa tirelire pour s’offrir Coach Pop. Dans son show, Stephen A. Smith avait d’ailleurs déjà évoqué cette piste début mars.

Sauf que Sean Marks, GM des Nets et ancien joueur et assistant aux Spurs, a démenti. « Pop a un boulot et voilà ce que je vais répondre » a déclaré Sean Marks sur l’antenne de WFAN Radio. « Évidemment, on sait que c’est un incroyable entraîneur, et pour être franc, il est encore meilleur comme leader. Mais je vais laisser Pop coacher les Spurs. Il leur doit bien ça, et ils lui doivent bien ça. Je suis certain qu’il est très heureux là-bas. »

À la tête des Spurs depuis 24 ans, Gregg Popovich est sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2022, et il est aussi le coach des Etats-Unis pour les prochains Jeux olympiques à Tokyo.