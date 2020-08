Sean Marks va consulter plusieurs joueurs pour la recherche du prochain coach des Nets

On savait depuis plusieurs semaines que les Nets allaient commencer leur recherche pour trouver un nouveau coach une fois l’élimination contre les Raptors au premier tour actée. Les rumeurs autour de Gregg Popovich et Tyronn Lue confirment bien que Sean Marks, le GM de la franchise, est lancé dans le processus.



Bien évidemment, avec Kyrie Irving et Kevin Durant dans l’effectif, il va falloir trouver le coach qui va convenir à ces deux All-Stars et pouvoir les diriger. Voilà pourquoi ils seront consultés, mais d’après le New York Post, ils ne seront pas seuls puisque nos confrères parlent aussi de DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie et même de Caris LeVert.

« Ce serait débile de notre part de ne pas impliquer nos cadres dans cette décision », affirme Marks au NY Post. « Cela ne vaut pas seulement pour Durant ou Irving. On va bien sûr leur demander leur avis. Et pour l’instant, ils ont été très, très francs. »

Est-ce à dire que les deux stars savent déjà ce qu’elles ne veulent pas ? Donc que le sort de Jacque Vaughn, pourtant soutenu par ses joueurs dans la « bulle », est déjà scellé ? Rien ne l’indique pour l’instant.

« Durant continue d’être une voix qui porte en ce qui concerne le futur de la franchise », poursuit le GM des Nets. « Je l’implique, comme les autres joueurs, dans la construction de l’équipe. »