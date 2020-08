Dès leur saison terminée, les Nets chercheront un nouveau coach

Qualifiés pour les playoffs, les Nets affronteront les Raptors au premier tour, mais ce qui agite l’actualité autour de la franchise, ce sont bien les coulisses et notamment l’identité du futur coach.



The Athletic le confirme : Brooklyn va entamer ses recherches une fois sa saison achevée. Soit d’ici début septembre, selon toute vraisemblance, à moins d’un exploit face aux champions en titre.

L’objectif pour le propriétaire de la franchise, Joe Tsai, c’est de trouver le coach capable de diriger Kevin Durant et Kyrie Irving, de conserver la culture mise en place depuis quelques années et de bien s’entendre avec le GM Sean Marks.

Déjà évoqués en avril dernier, les noms de Jason Kidd, Tyronn Lue et Jeff Van Gundy sont de nouveau cités par nos confrères. Comme souvent ces dernières années quand un poste se libère, on retrouve aussi Ime Udoka. D’autres candidats pourraient venir s’ajouter à cette liste, selon les changements sur les bancs de la ligue dans les prochaines semaines.

Et Jacque Vaughn dans tout ça ? Salué par Doc Rivers pour ses résultats depuis sa prise de fonction, il aurait toutes ses chances pour conserver son poste. On le sait proche de Sean Marks et pour rappel, Vaughn est arrivé sur le banc de Brooklyn pour assister Kenny Atkinson en 2016, l’année de la prise de pouvoir de Marks à la direction de la franchise.