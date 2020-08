Doc Rivers, soutien numéro 1 de Jacque Vaughn

Vu l’effectif, et les malheurs sur place, tout le monde voyait les Nets finir à la 8e place, et finalement Jacque Vaughn est parvenu à faire quelques miracles (victoires sur les Bucks et les Clippers notamment), et ses joueurs défieront les Raptors au premier tour. De quoi faire grimper sa cote auprès de ses dirigeants puisqu’il n’est qu’intérimaire, et il peut compter sur le soutien de Doc Rivers pour faire sa promo.

« J’ai coaché Jacque à Orlando, et il a joué pour moi pendant une année entière » se souvient Rivers, interrogé avant la rencontre. « Je suis donc un grand fan de lui. Il faisait partie de ses joueurs dont vous saviez qu’ils pourraient devenir entraîneurs après leur retraite, comme Tyronn Lue et Sam Cassell. »

Le bilan de Vaughn à la tête des Nets est maigre : 6 victoires pour 2 défaites, mais il est largement positif et les joueurs semblent adhérer à son message avec un goût prononcé pour le travail de l’ombre et l’exploitation du potentiel collectif. C’est ce qu’il avait d’ailleurs retenu de Doc Rivers quand il évoluait sous ses ordres. « Doc coachait une équipe qui se donnait vraiment à fond, et il était capable d’en tirer le meilleur quand elle était parfois dépassée. Je le considère comme la personne de qui j’ai le plus appris et sur qui je m’appuie le plus dans ma carrière de coach. »

Rivers est évidemment touché par cet hommage et il espère qu’il restera en place : « Il a une belle opportunité ici« . En coulisses, la cote de Vaughn serait élevée, notamment en raison de ses rapports étroits avec le GM Sean Marks et les vedettes de l’équipe, et il pourrait donc conserver sa place sur le banc.