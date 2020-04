Qui sera assis sur le banc des Nets la saison prochaine pour coacher le duo Irving-Durant ? Après le départ surprise de Kenny Atkinson, Jacque Vaughn a pris le relais, et selon le New York Times, il serait sur la « short list » des dirigeants pour prolonger l’intérim.

C’est tout de même peu probable, d’autant que la direction aurait des vues sur des entraîneurs de renom avec Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson et Jeff Van Gundy. Le premier serait intéressé par le poste, et il se murmure que Kyrie Irving aimerait retravailler avec lui. Quant aux trois autres, ils ont tous des attaches avec New York.

Surtout Jason Kidd puisqu’il a joué dans le New Jersey et coaché les Nets à Brooklyn. Le quotidien évoque aussi le nom de Mike Brown, bras droit de Steve Kerr aux Warriors, et ancien coach des Cavaliers et des Lakers.

Pas de Tom Thibodeau dans cette liste, mais il serait candidat au poste d’entraîneur des Knicks. Une franchise qu’il connaît bien pour y avoir été assistant de Jeff Van Gundy. C’était il y a 25 ans !