Le Top 5 de la nuit : double ration de Rudy Gobert

Encore un Top 5 très inégal, où on retrouve de jolies actions comme le contre de Kostas Antetokounmpo face aux Wizards, et des moments bien plus banals comme le dunk en contre-attaque de James Ennis face aux Nuggets.

Rudy Gobert, lui, prend toute la place avec deux actions. La première, en quatrième position, qui aurait peut-être mérité mieux puisque c’est carrément un poster à deux mains sur Jarrett Allen. Et la seconde, en première place du podium, où le Français est superbement servi par Donovan Mitchell, et termine avec la faute.