Toutes les images de la collection Jordan Brand x Quai 54, disponible aujourd’hui

Ça y est : après des semaines à se dévoiler au compte-gouttes, la collection 2020 Jordan Brand x Quai 54 est disponible. Et si on avait eu le temps d’observer les Air Jordan 1 et 6 ou les One Take, ainsi que l’ensemble pour jouer sur les terrains, on découvre aujourd’hui la AJNT23 et la React Elevation, deux nouveaux modèles pensés par les designers de la marque au Jumpman.

Les visuels sont dans la vidéo qui suit, et tout est disponible chez Basket4Ballers.

