Premières images de la collection textile Jordan x Quai 54 2020

Malgré l’annulation du tournoi, le Quai 54 est bien à l’honneur chez Jordan Brand cet été, avec des paires de chaussures distillées au compte-gouttes depuis quelques semaines maintenant.

Deux coloris sont à l’honneur sur le motif géométrique choisi cette année par la marque : le premier teinté de beige en mode wax, le second de violet au rythme aztèque. Et on a eu droit à quelques images d’une Air Jordan 1 Low pour le premier, d’une Wetsbrook One Take pour le deuxième, et d’une Air Jordan 6 dans les deux.

Après quelques échanges avec Jordan Brand, Basket USA en sait un peu plus sur ce qui formera au final, comme chaque année, une grande collection.

Ainsi, la toute nouvelle AJNT 23 sera mise à l’heure parisienne elle aussi. Ce nom de code ne vous dit rien ? C’est normal : c’est une toute nouvelle silhouette de la marque qui vient tout juste de se dévoiler en noir – dans sa valise – et dont le système de laçage consiste en une sangle actionnant des petits câbles faisant office de lacets.

Autre grosse indiscrétion : l’ensemble débardeur/short qui opte pour l’inspiration aztèque, dont le style et la finition sont vraiment réussis. Les photos parlent d’elle-mêmes.

Enfin, s’il y avait peu de certitudes jusqu’à maintenant sur la date de sortie de cette collection, nous avons eu la confirmation qu’elle serait disponible en ligne et en boutique le 18 juillet prochain.

