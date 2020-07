Des images de la Air Jordan 1 Low et de la Westbrook One Take aux couleurs du Quai 54

Depuis les images officielles de la Air Jordan 6 hommage au Quai 54, on attendait d’en savoir plus sur la Air Jordan 1 Low. C’est le magasin Lillois Bshop Basketball qui a vendu la mèche avec un aperçu du modèle, qui reprend le coloris beige de sa grande soeur.

On avait eu droit, en attendant, à une déclinaison aztèque de la AJ6, dont le coloris vient de se poser également sur Westbrook One Take – la version allégée de la Why Not Zer0.3. Le résultat devrait plaire au meneur des Rockets.

La Air Jordan 1 est annoncée pour le 18 juillet, au prix de 110 euros. C’est dix de plus que la One Take, qui va vraisemblablement débarquer à peu près au même moment.

