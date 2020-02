Jordan Brand : une déclinaison moins chère arrive dans la gamme Westbrook

La Why Not? Zer0.3 coûte 140 euros. Pour ceux qui aiment la silhouette de cette chaussure ou qui apprécient le joueur, mais qui veulent dépenser moins, une solution est en route.

Sneakernews dévoile les images d’un modèle baptisé « One Take », qui reprend les grandes lignes de la Why Not? Zer0.3, mais dans une version simplifiée. Les matériaux semblent un peu moins travaillés, mais l’esprit est là. Une poche Zoom Air est présente à l’avant pour l’amorti.

La date de sortir de cette Westbrook One Take n’est pas encore connue. Ni son prix.

