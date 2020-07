La Air Jordan 6 Quai 54 à l’heure aztèque

Ce n’est pas parce que son tournoi a été annulé que le Quai 54 ne sera pas à l’honneur cet été chez Jordan Brand.

La firme l’a rappelé la semaine dernière en dévoilant une Air Jordan 6 pour toute la famille, et le fait une nouvelle fois aujourd’hui en déclinant le modèle dans un nouveau coloris. Le motif sur les empiècements, où l’on voyait un effet wax, et ainsi passé à l’aztèque. Pour un résultat peut-être encore plus séduisant.

Pour rappel, les Jordan 6 coûtent en général 190 euros.

Célébrez l’Independence Day, fête nationale américaine, avec la Nike PG 4 « USA » et la Nike KD 13 « USA » aux couleur du drapeau des États Unis.