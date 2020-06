La gamme Jordan React Elevation débarque en juillet

C’est sur la pointe des poches Zoom Air que la Jordan React Elevation débarque sur le marché, la marque au Jumpman ayant décidé de lancer une nouvelle gamme de chaussures de basket pour compléter son offre.

Le design rappelle celui de la One Take, déclinaison moins chère de la Why Not? Zer0.3 de Russell Westbrook. Un modèle qui avait bien passé notre test, tout comme la Air Jordan 34, raison pour laquelle on s’attend à une bonne chaussure de basket pour cette React Elevation, qui cumule un amorti Zoom Air à l’avant et la technologie React à l’arrière, ainsi que des motifs circulaires et à chevrons sur la semelle. Sans parler de son look, très intéressant lui aussi.

Sortie prévue dans dix jours, le 2 juillet.

