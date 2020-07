Ben Simmons : « On sait de quoi on est capables »

Comme l’avait indiqué son coach Brett Brown la veille, Philly va bénéficier d’un retour de Ben Simmons à 100%, débarrassé de sa blessure au dos. « Je me sens mieux qu’au début de la saison, » a-t-il ainsi déclaré via visioconférence. « Je travaille depuis que j’ai eu ma blessure jusqu’à maintenant, pour me préparer à tout ce qui pouvait arriver, où que nous allions. Donc je me sens prêt, très à l’aise ».

Ben Simmons a également pris du muscle depuis la suspension de la saison, afin d’être « plus explosif mais aussi d’avoir plus de contrôle. Je me sens beaucoup plus en contrôle quand je suis sur le terrain et que je sais de quoi mon corps est capable », a-t-il poursuivi.

Philly a battu tous les gros…

Absent des terrains depuis le 23 février, Ben Simmons est plutôt chaud pour reprendre les hostilités.

Les Sixers, actuellement à la sixième place de la conférence Est, n’ont certes pas brillé par leur régularité, mais leur talent reste indéniable et cette fin de saison dans des conditions uniques, sans avantage du terrain, peut leur permettre de tirer leur épingle du jeu.

Pour Ben Simmons, Philadelphie a en tout cas les moyens d’aller au bout et de créer la surprise de ces playoffs.

« On a notre équipe, à nous de nous préparer. Nous concentrer sur nous-mêmes et nous préparer à la compétition. On a battu les meilleures équipes de la ligue, donc nous sommes prêts à prétendre aller au bout. On est une équipe jeune et en bonne santé maintenant, donc on est impatients de saisir cette opportunité et d’aller jusqu’au bout. On n’arrivera pas sur le terrain en doutant de nous-mêmes. On sait de quoi on est capables ».