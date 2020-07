Philadelphie récupère un Ben Simmons à 100%

En parvenant à donner accès à Ben Simmons aux installations du club pendant le confinement, les Sixers ont tenu leur pari : le meneur de jeu, qui n’était pas sûr de pouvoir finir la saison cause de son dos avant que la saison ne soit suspendue, sera bien là pour la reprise. Et l’Australien est même en meilleure forme que prévu : en juin, Brett Brown déclarait qu’il s’attendait à ce qu’il soit disponible, mais pas à 100%. Finalement il l’est.

« Il est bon pour le service » annonce l’entraîneur. « Il a fourni un travail incroyable qui me permet de dire ça aujourd’hui. Si on doit chercher un côté positif à cette pandémie, ce sera compliqué de trouver autre chose que ça. Ça a permis à Ben de retrouver la santé. On a hâte de le voir et de ce qu’on me dit, il est vraiment à 100%. »

De quoi réjouir les fans de Philly, à qui Brett Brown offre d’autres nouvelles rassurantes au moment d’évoquer l’autre All-Star de l’effectif, Joel Embiid. « Premièrement, il faut le respecter et l’applaudir pour le travail qu’il a fourni. Personne dans l’équipe n’en a fait plus que Joel Embiid. Il ne faut pas seulement penser au gymnase, mais aussi au temps cumulé, aux jours consécutifs travaillés ces derniers mois. Je suis fier de lui, je le respecte. Il avait besoin de ça, on sait l’impact qu’il peut avoir sur l’équipe. »

C’est une nouvelle saison qui commence, et on ne souhaite plus qu’une chose en Pennsylvanie maintenant que tout le monde est en bonne santé : que la cohésion soit enfin au rendez-vous pour pouvoir aller loin en playoffs.