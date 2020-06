Tobias Harris reconnaît que les Sixers n’avaient pas « la meilleure des alchimies »

Il y a quelques temps, Tobias Harris restait confiant sur les chances de titre des Sixers. L’ailier a bien raison car Philadelphie a des armes imposantes (Joel Embiid, Ben Simmons…) mais il sait aussi que les résultats du début de saison n’étaient pas en accord avec les ambitions annoncées.

Avec 39 victoires et 26 défaites, Philadelphie n’était en effet que sixième de l’Est à la coupure.

L’équipe peinait à afficher son meilleur niveau à l’extérieur, manquait de régularité (aucune série de plus de cinq victoires) et son leader Joel Embiid était parfois déprimé et décevant.

« Je le dis très clairement, on n’a pas eu la meilleure des alchimies durant la saison », concède l’ancien des Clippers à NBC Sports. « Cela nous a pris du temps pour être bien ensemble, on a souffert de blessures aussi. Donc en ce moment, on est peut-être en dormance et on va se réveiller comme certains peuvent le penser (c’est l’avis de Charles Barkley). Moi, avec mes coéquipiers, je ne pense qu’au titre. Et quand certains disent ça sur nous, je le comprends car on n’a pas confirmé les attentes cette saison. Là, à Orlando, c’est une nouvelle opportunité. »

Si l’alchimie n’a pas été parfaite durant la saison, la coupure ne va-t-elle pas encore davantage l’abîmer ?

« J’ai gardé le contact avec tous mes coéquipiers durant cette période », rassure Tobias Harris. « Principalement pour m’assurer que les gars se sentent bien mentalement. Après, on sera en bonne santé, ce qui n’était pas le cas avant. Ben Simmons aura bien récupéré et ce sera énorme pour nous. Ce sera comme un tournoi AAU et je pense, je le répète, qu’on a une véritable chance de gagner ce titre. »