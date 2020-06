À l’exception de sa campagne de dons pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, Joel Embiid s’est montré plutôt silencieux ces derniers mois. Que les fans des Sixers se rassurent : le pivot des Sixers, qui a multiplié les prises de parole alambiquées en début de saison, est occupé par ses entraînements.

« On s’y emploie depuis un mois, environ six fois par semaine, en essayant simplement de prendre de l’avance et de se préparer à tout ce qui peut arriver », décrit-il. Ce qui vient pour son équipe et lui, c’est un voyage à Orlando.

Déjà qualifiée en playoffs au moment de la suspension, Philadelphie occupe actuellement la 6e place de la conférence Est (39 victoires – 26 défaites). Une position bien en-deçà des attentes nées en amont de la saison. Avec la poignée de matches restants à jouer dans la « bulle » de Disney World, les 76ers pourraient néanmoins remonter dans cette hiérarchie avant d’entamer ces playoffs.

Un bon moyen pour Joel Embiid de finir sur une bonne note après un exercice en demi-teinte.

« J’ai quelque chose à prouver et j’ai le sentiment qu’à chaque fois que l’occasion se présentera, ce sera à moi de jouer », ne cache-t-il d’ailleurs pas.

Outre une communication parfois douteuse et de nouveaux pépins physiques, le pivot a vu sa production statistique partir à la baisse cette année. Même si, courant février autour du « All-Star Game », il a connu un coup de chaud en tournant à 32 points et 12 rebonds de moyenne sur cinq matches, dont son record en carrière à 49 points.

« J’ai le sentiment qu’avant que la saison ne soit arrêtée, j’étais sur cette trajectoire, » juge-t-il. « Surtout après le All-Star Game, ma mentalité a complètement changé. La première partie de la saison n’était pas à la hauteur de mes attentes, loin de là. J’étais sur le point de tout changer et de faire en sorte que ça marche. »

Il ajoute : « Ce qui me manque le plus, c’est de représenter et de gagner pour la ville de Philadelphie, simplement d’être sur le terrain et de dominer. » Le Camerounais a encore quelques semaines de patience devant lui avant de pouvoir reprendre sa route.