Prêt à jouer, Tobias Harris reste confiant sur les chances de titre des Sixers

La saison dernière, les Sixers échouaient d’un rien en demi-finale de conférence face aux Raptors, la faute à un tir de légende signé Kawhi Leonard, au Game 7. Un an plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts et la franchise ne répond pas véritablement aux attentes placées en elle. Car, avec son bilan de 39 victoires et 26 défaites, elle n’était que 6e dans la Conférence Est avant l’interruption liée au Covid-19.

Pour autant, malgré ces péripéties diverses, Tobias Harris croit toujours en ses troupes. Si le jeu venait à reprendre, et il n’y est pas opposé, l’ailier de 27 ans pense que Philadelphie peut aller très loin à Orlando.

C’est ce qu’il a récemment confié à NBC Sports. « Pour moi, et selon mon point de vue, je crois que si nous sommes prêts à jouer, je serai prêt à jouer. Si mes gars et mon équipe sont prêts à jouer, je crois réellement que nous avons une chance de remporter un titre, je suis avec eux et je suis prêt. Donc, si le groupe décide collectivement que c’est la meilleure décision, je suis prêt à y aller. »

Pour éventuellement décrocher le quatrième titre de leur histoire, les hommes de Brett Brown devront déjà compter sur la présence de l’ensemble de leur groupe. Cela passe par le retour à 100% de Ben Simmons, touché au dos en février dernier, mais aussi par l’absence de « frondeurs », menés par Kyrie Irving, au sein de l’effectif. S’il n’est pas contre la reprise de l’exercice, « Tobi » respecte néanmoins les points de vue de chacun. « J’ai entendu les points de vue et les opinions de tout le monde, et aucun d’eux n’a tort. Si quelqu’un ressent la chose [de cette façon], c’est qu’il le ressent de la sorte. Personne ne devrait pouvoir lui enlever ça. Avec tout ce qu’il se passe en ce moment – des décès aux violences policières, en passant par les inégalités – cela affecte les gens mentalement, et en particulier les afro-américains, d’une manière que vous ne pouvez pas comprendre, à moins d’être cette personne. »

Très impliqué socialement dernièrement – puisqu’il a pris la plume dans The Players’ Tribune et qu’il a participé à une manifestation pour George Floyd à Philadelphie – Tobias Harris souhaite aussi profiter de l’opportunité dont disposeront, en juillet, les joueurs NBA pour faire évoluer les mentalités et transmettre un message.

« C’est une opportunité [pour faire entendre notre point de vue] à l’échelle nationale, car la plupart des gens vont nous regarder. Et, pour être honnête, même le moment présent est une opportunité. Nous ne jouons pas actuellement mais beaucoup ont été en mesure de parler et d’exprimer leur opinion […] pour provoquer un changement. Maintenant, nous devons passer à l’étape suivante et déterminer ce que nous souhaitons tirer [de cet épisode]. […] Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ont besoin d’être modifiées, surtout en ce moment. »