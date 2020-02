Les problèmes de dos de Ben Simmons assombrissent l’horizon à Philadelphie

Touché au dos, Ben Simmons avait manqué le match face à Brooklyn, jeudi dernier, avant de ne jouer que cinq minutes face aux Bucks, samedi. Aperçu très ému après les premiers examens dans les travées du Fiserv Forum, le meneur australien pourrait donc être absent un bout de temps. Même si les Sixers n’ont toujours pas communiqué…

« Je ne sais pas », a ainsi répondu Brett Brown. « Mystère et boule de gomme. Qui sait ? Il faut voir de combien de jours ou de matchs on parle pour pouvoir évoquer tout ça, quand ça se décantera. »

Philadelphie devrait se montrer plus précis dans la journée, et enfin annoncer une estimation quant à l’absence de son meneur All-Star. La seule certitude, c’est que les Sixers devront faire sans Ben Simmons dans le futur immédiat, et notamment pour le « road trip » à l’Ouest, avec des matchs face aux Clippers et aux Lakers, les 1er et 3 mars.

Pour Brett Brown, c’est un défi de plus dans une saison déjà compliquée et qu’il perd son principal créateur, alors que les solutions de repli (Raul Neto, Josh Richardson, Shake Milton, Alec Burks…) sont limitées.

« Ce n’est pas idéal », confirme l’entraîneur. « Mais c’est pour ça qu’on a une équipe. Maintenant, il faut la diriger. C’est l’opportunité que nous avons sans un All-Star, sans notre meneur titulaire, et nous allons devoir trouver des porteurs du ballon dans le groupe tant que Ben ne sera pas avec nous, leur rôle et leurs responsabilités. »

Le coach confirme ainsi que c’est collectivement que les Sixers pourront remplacer la création de Ben Simmons. En attendant donc de savoir combien de temps exactement ils devront faire sans l’Australien…