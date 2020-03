Ben Simmons ne sait pas s’il pourra revenir cette saison

Depuis ce mercredi, on sait que les Sixers examineront à nouveau Ben Simmons dans trois semaines pour faire le point sur ses problèmes dorsaux.

Le meneur de Philadelphie est touché aux lombaires depuis presque un mois et il est encore dans le flou.

« Je ne peux pas donner de date ni de calendrier », déclarait-il à ESPN, avant la rencontre contre les Pistons et l’annonce de la mise à l’arrêt de la ligue. « Je vais bien, je progresse, la rééducation se déroule bien et je fais mon possible pour revenir à 100 %. Quand ce sera le cas, je reviendrai. »

Le meneur All-Star a raconté avoir ressenti « un pincement dans le dos » le 22 février, contre les Bucks, après moins de cinq minutes de jeu, avant de rejoindre les vestiaires. Puis l’infirmerie désormais. Avant une possible opération ? « Je pense que c’est quelque chose qu’il ne faut pas écarter si c’est nécessaire », annonce-t-il.

Mais entre l’évolution de la blessure de Ben Simmons et la situation de la NBA, mise en suspens pour au moins quinze jours, début avril semble encore très loin.