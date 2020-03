Ben Simmons en prend pour trois semaines de plus

Depuis le All-Star Break, Ben Simmons est touché aux lombaires et sa situation inquiète à Philadelphie. Les matches manqués s’accumulaient et la franchise n’avait toujours pas communiqué sur son absence…

Grâce à The Athletic, on vient d’apprendre que le meneur des Sixers sera réévalué dans trois semaines, et ESPN précise qu’il effectue des exercices et qu’il a déjà augmenté sa charge de travail. Quoi qu’il en soit, il ne rejouera donc pas du mois de mars et reviendra, au mieux, début avril.

Si tout va bien, il restera donc sept matches à Ben Simmons pour reprendre le rythme avant les playoffs. Pas l’idéal alors qu’il aura seulement disputé cinq minutes depuis le 11 février dernier…