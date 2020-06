Des bagues connectées pour contrôler la température des joueurs dans la « bulle » ?

La reprise dans la « bulle » de Disney World s’annonce très particulière, avec un protocole sanitaire complexe.

Pour limiter au maximum le risque de contamination des joueurs, la NBA veut ainsi mettre en place un large système de tests, mais pour éviter une diffusion rapide du Covid-19, si celui-ci arrive dans la « bulle », elle doit surtout repérer les cas potentiels de contamination très rapidement, afin de les isoler.

Pour cela, The Athletic explique que la ligue va encourager les joueurs à porter des bagues connectées Oura, qui mesurent en permanence la température, ainsi que les données cardiaques et respiratoires de son porteur.

Comme pour le championnat allemand, qui avait demandé à ses joueurs de porter un dispositif de « tracking » pour surveiller leurs déplacements, ce sera sur la base du volontariat. Par contre, les membres du staff des équipes devront activer une « alarme de proximité », qui se déclenchera s’ils restent plus de cinq secondes à moins de deux mètres d’une autre personne disposant de cette alarme. Ce sera facultatif pour les joueurs.

Si on rajoute à ça le fait que la NBA analysera les contacts d’un joueur contaminé via les données vidéo, ce qui signifie que les basketteurs seront quasiment filmés en permanence, et qu’une « hotline » anonyme va être mise en place pour dénoncer ceux qui font le mur, on peut imaginer l’ambiance qui va régner à Disney World…

Crédit photo : Marco Verch