En cas de reprise, Damian Lillard prévient qu’il ne jouera pas des rencontres sans enjeu

Si la saison NBA reprend en juillet, les équipes pourraient disputer entre 3 et 7 matches chacune pour atteindre le chiffre « magique » de 70 rencontres de saison régulière. Des matches qui pourraient aussi servir de remise en jambes avant les playoffs, mais Damian Lillard prévient déjà qu’il restera sur le côté s’il n’y a pas d’enjeu.

« Si on reprend, et qu’ils sont du genre à dire : « On ajoute quelques matches pour finir la saison régulière » et qu’ils nous balancent là-bas pour des matches sans enjeu où on n’a pas la possibilité d’aller en playoffs, je resterai avec l’équipe car j’en fais partie, mais je n’y participerai pas » explique Lillard sur Yahoo! Sports. « Je vous le dis maintenant. Et vous pouvez le balancer. Si on revient et qu’on n’a pas la possibilité de faire les playoffs, je viendrai pour m’entraîner. Je serai à l’entraînement avec mon équipe. Je ferai tout ce bordel, et ensuite j’irai m’asseoir sur le banc pendant les matches. »

« On peut battre n’importe qui »

Neuvième de la conférence Ouest (29v-37d), Portland est en ballottage très défavorable même s’il lui resterait quatre matches à jouer pour atteindre ce seuil des 70 rencontres. Au mieux, les Blazers finiraient avec 33 victoires, alors que les Grizzlies affichent un bilan de 32v-33d, et que les Pelicans, les Kings et les Spurs ont une défaite de moins que Portland.

« Si on reprend et qu’ils disent qu’il y a une sorte de tournoi entre les équipes classées de 7 à 12, pour jouer les playoffs, je trouve que c’est parfait » poursuit le meneur All-Star, qui est d’autant plus frustré que son équipe sera enfin au complet. « Si tout le monde est rouillé, on peut revenir et battre tout le monde. J’ai vraiment le sentiment que si on reprend et qu’on est bien dans notre tête, on peut battre n’importe qui. »

Même les Lakers, qui devraient être tête de série numéro 1 à l’Ouest ? « Je pense simplement que c’est l’affiche que les gens veulent voir. Et je ne dis pas que personne ne veut voir Memphis car ils sont 8e, et depuis un moment. On ne peut rien enlever aux Grizzlies. Ils se donnent à fond, ils sont excitants à voir et ils ont beaucoup de jeunes talents. Les Lakers devront être au complet pour les affronter. Memphis les a battus cette année. Memphis n’aurait rien à perdre. Je pense que les deux séries seraient un peu éprouvantes pour les Lakers, mais je pense que ça le serait davantage face à nous car on a l’expérience et vu le stade de nos carrières. Il n’y a pas longtemps, on les avait joués à Los Angeles, et bien sûr j’avais fait un super match et on avait gagné un match serré. En playoffs, je suis sûr qu’il reviendrait avec le même type de stratégie pour éviter que ça ne se reproduise. Mais je veux être dans la compétition. C’est ce qu’on veut« .