Deux renforts à Portland en cas de reprise

« Ça va être une situation complètement différente, on sera proche de retrouver notre pleine puissance ». Le « franchise player » des Blazers, Damian Lillard, a de quoi se réjouir, puisque d’après The Athletic, deux joueurs serton de retour de blessure et disponibles si la saison venait à reprendre.

Zach Collins, qui se remettait d’une opération suite à une luxation de l’épaule et Jusuf Nurkic, victime d’une double fracture tibia-péroné le 25 mars 2019, sont tous les deux annoncés opérationnels en cas de reprise de la NBA.

Reste désormais à savoir le choix final de la ligue, qui a officiellement entamé des discussions avec le site de Disney World à Orlando comme lieu unique pour terminer la saison, mais n’a pas encore tranché sur le format que pourrait avoir cette fin d’exercice.

Si la saison reprenait directement en playoffs, les Blazers, actuellement neuvièmes avec quatre défaites de retard sur Memphis, huitième, seraient par exemple hors course. Et les retours de Zach Collins et Jusuf Nurkic repoussés.