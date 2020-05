Officiel : la NBA négocie avec Disney pour finir la saison à Orlando

Ça bouge en coulisses autour de la reprise de la saison NBA, et le porte-parole de la ligue a annoncé que des discussions étaient entamées avec Walt Disney Corporation pour finir la saison fin juillet à Orlando, au complexe ESPN Wide World of Sports. Le but est que la fin de saison s’effectue en un seul lieu et que cet immense complexe puisse loger joueurs et staffs, et que les équipes puissent s’y entraîner et que tous les matches y soient disputés.

« Notre priorité est de maintenir la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées, nous travaillons avec des experts en santé publique et des représentants du gouvernement sur un ensemble complet de lignes à suivre pour garantir que les protocoles médicaux appropriés soient en place » peut-on lire dans le communiqué officiel de la NBA.

Ce qui signifie donc que les candidatures de Las Vegas ou Houston comme deuxième site sont pour l’instant mises de côté, et ce qui signifie donc que la NBA préfère que toutes les franchises soient réunies dans un seul et même lieu, qu’il s’agisse de 16, 20 ou 30 équipes si une partie de la saison régulière est souhaitée par les GM appelés à voter. Clairement, par soucis de protection des joueurs, la NBA veut limiter le nombre d’équipes et semble favorable à un format « playoffs direct » ou avec « un mini-tournoi ». Ce que confirme à demi-mots ce ambition de finir « fin juillet ».

La NBA donnera le feu vert

Du côté de Disney, on confirme que des discussions sont en cours et que la balle est dans le camp de la NBA. « Il y a encore des détails plus pointus à régler comme c’est une collaboration très compliquée » explique un proche des discussions à Yahoo! Sports. « Mais nous pensons que ça va se faire. En ce qui concerne le calendrier, dans des limites raisonnables, ce sera déterminé par la NBA. Nous serons prêts quand ils auront besoin de nous« .

Au complexe ESPN Wide World of Sports (photo ci-dessous), la NBA disposera de trois salles pour disputer les rencontres et les entraînements, et il se murmure que sur place, les hôtels ont entamé des modifications pour s’adapter à la venue et au logement d’environ 1 000 personnes puisque la NBA devrait autoriser chaque franchise à se déplacer avec environ 35 personnes.