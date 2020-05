Dans un sondage auprès des GM, la NBA dévoile ses différents scénarios de reprise

The Athletic révèle que la NBA a envoyé un sondage auprès des 30 GM de la ligue, afin d’avoir leurs avis sur les différents scénarios de la reprise, qui se précise avec un « training camp » de deux semaines dans les différents centres d’entraînement, avant une quarantaine de deux semaines dans les différents « bulles ».

Et ensuite ? D’après les questions de la NBA, il y a trois options envisagées :

– Soit on passe directement aux playoffs, avec le format traditionnel, les 16 équipes qualifiées étant celles issues du classement au moment de l’arrêt de la saison

– Soit on a un format « Playoffs plus », avec un tournoi entre toutes les équipes encore en lice pour les dernières places de playoffs, et les playoffs dans la foulée avec ces qualifiés, mais avec cette option, il faut savoir si on convoque 18, 20, 22 ou 24 équipes pour terminer la campagne. Dans ce format, une phase de poules pourrait également remplacer le premier tour des playoffs*

– Soit on redémarre la saison régulière avec les 30 équipes, qui jouent toutes le même nombre de matchs, avec la possibilité de faire ensuite également un tournoi qualificatif pour les dernières places en playoffs

Dans ce sondage, la NBA demande également aux GM combien de matchs d’entraînement ils souhaiteraient (idéalement) avant de redémarrer : 2, 3, 4 ou 5 ? Et le nombre de matchs de saison régulière que les équipes joueraient au total si c’est le troisième format qui est choisi : 72 ou 76 ?

Est-ce que les playoffs se joueront également avec un format traditionnel Est/Ouest ? Ou en mélangeant tout le monde ? Et quelle est la date limite souhaitée pour la fin de la saison : le 7 septembre, le 15 septembre, le 1er octobre, le 15 octobre ou le 1er novembre ?

*Dans ce format, deux poules seraient constituées, chaque équipe jouant deux matchs contre chaque équipe de sa poule, les deux meilleures de chaque poule se qualifiant pour les demi-finales de conférence