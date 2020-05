Pour la reprise, la NBA envisagerait une saison raccourcie à 70 matches

L’optimisme n’a jamais été aussi élevé au sujet d’une reprise de la saison NBA, et selon Sports Illustrated, un scénario se dégage clairement : une reprise mi-juillet avec quelques matches de saison régulière, suivis des playoffs. Pour donner de l’intérêt à cette reprise, et offrir une chance des équipes de lutter pour une place en playoffs, la NBA envisagerait de fixer le nombre de matches à 70. Un chiffre notamment souhaité par les diffuseurs.

Si on jette un oeil à la situation au 11 mars, date de l’arrêt de la saison, cela signifie que les équipes joueraient entre 3 et 7 matches chacune. Les Hawks et les Mavericks ont ainsi déjà joué 67 matches, tandis que les Lakers et les Spurs n’en ont joué que 63.

Memphis en ballottage très favorable

À l’Ouest, au regard du classement, les Grizzlies, 8e de la conférence Ouest, ont un pied et demi en playoffs. Memphis a déjà joué 65 rencontres et son bilan (32v-33d) lui permet donc d’être très optimiste si cette formule est choisie. Derrière les Grizzlies, les Blazers ont déjà perdu 37 matches, tandis que les Kings, les Spurs et les Pelicans en ont perdu 36. Deux victoires devraient suffire aux Grizzlies pour valider leur billet.

À l’Est, les Wizards (24v-40d) devront réaliser un sans faute pour rattraper le Magic (30v-35d), tout en espérant que les coéquipiers d’Evan Fournier perdent tous leurs matches…

Sports Illustrated précise tout de même que la NBA réfléchit à des solutions « souples », et qu’une reprise en août reste possible, mais cela impliquerait sans doute un redémarrage direct en playoffs.