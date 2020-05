Comme les Bulls, les Warriors ont vécu l’usure et la pression des sommets

En 2018, les Warriors réalisent le doublé en s’imposant à nouveau face aux Cavaliers de LeBron James. C’est le troisième titre en quatre ans, leur premier doublé, et pourtant l’ambiance n’est pas exceptionnelle.

« La deuxième fois avec Kevin, il y avait ce sentiment : « Eh bien, on a simplement fait ce qu’on était censé faire. Super boulot ». Ce n’était pas de la joie » lâche Bob Myers sur ESPN. « Je suis certain que beaucoup de gens l’ont ressenti différemment. Ce n’était la faute de personne. Je pense simplement qu’il y avait un poids sur l’ensemble. Et je suis sûr que les Bulls ont ressenti ce poids, ce poids aussi sur les relations. »

Voir ça rappelle combien c’est difficile de faire perdurer ce type de parcours

Invité à comparer les dynasties des Bulls et des Warriors en marge de la diffusion de « The Last Dance« , le GM de Golden State a donc été frappé par l’ambiance en coulisses, et la difficulté de maintenir un même enthousiasme, de combattre la lassitude, mais aussi la pression. Steve Kerr, qui est le mieux placé pour en parler, confirme. « Franchement, le documentaire ne fait que confirmer ce que je disais de notre équipe de l’an passé et de 2018. Mon message dans sa globalité était basé sur mon expérience avec Chicago, et la sensation de fatigue et la charge émotionnelle nées des saisons précédentes. Voir ça en ce moment rappelle combien c’est difficile de faire perdurer ce type de parcours. »

Voici justement ce que disait Kerr juste avant la finale face aux Raptors. C’était il y a un an. « Je pense qu’on le ressent plus qu’on ne le voit » expliquait Steve Kerr à propos d’éventuels signes visibles chez ses joueurs. « Je le sais de ma troisième année aux Bulls en 1998. On pouvait sentir l’usure, pas uniquement physique mais aussi mentale, de devoir être prêts pour tellement de matchs, d’être une cible sur les calendriers de tout le monde, et de faire de longs playoffs. »

Steve Kerr reconnaissait que cette usure était palpable depuis 2018. « On a commencé à le ressentir l’an passé. On est allé en finale les deux premières années, c’était un parcours de rêve. Puis Kevin est arrivé » racontait le coach de Golden State. « Ça a rallumé la flamme. Lors de la première année de Kevin, personne ne pouvait nous approcher. 67 victoires, 16-1 en playoffs, c’était un nouveau cycle. L’an passé, j’ai commencé à ressentir la durée du parcours, et cette année en est la suite. »