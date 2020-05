Les Bucks reboostés par « The Last Dance »

« Ce que j’ai retenu du documentaire de MJ, c’est que la quête de grandeur est la mission d’une vie ». A travers ce tweet, Giannis Antetokounmpo a rappelé que, comme Michael Jordan, il avait dû apprendre à perdre avant de gagner. Le MVP en titre a suivi avec attention les premiers épisodes de la série consacrée à la légende des Bulls, une inspiration pour le « Greek Freak » qui a toujours un frisson qui le traverse lorsqu’il pénètre dans l’United Center et espère laisser la même empreinte aux Bucks.

« Je veux clairement être l’un des meilleurs joueurs à avoir pratiqué ce sport, a-t-il déclaré, regonflé à bloc. J’essaie de rester concentré sur ce que je dois faire. Mais c’est vrai que les années précédentes, quand je voyais le numéro 23 au plafond, et pas seulement, aussi le 33 de Scottie, un gars à qui j’ai beaucoup parlé et qui m’a clairement motivé. Chicago est une super ville de basket, dans laquelle Michael Jordan et Scottie Pippen ont joué, donc j’avais toujours cette motivation supplémentaire en moi ».

Le meilleur (et le plus dur) est à venir

Les Bucks ont ainsi pu dresser le parallèle avec le parcours de la dynastie de Michael Jordan et le processus dans lequel ils sont actuellement plongés. Michael Jordan a remporté son premier titre à l’âge de 28 ans et Giannis Antetokounmpo n’en a que 25, avec encore une marge de progression intéressante.

« Quand on regarde les équipes championnes, elles tournent autour des 30 ans, et autour des 26-27-28 ans quand elles atteignent les finales de conférence, a indiqué le GM des Bucks, Joh Horst. Il y a des gars comme Michael Jordan qui n’ont pas atteint la finale NBA avant d’avoir 28 ans. Donc pour nos gars, notre franchise et nos fans en général, c’est intéressant de voir un peu l’évolution d’une formation vers le titre. Pas pour une seule année mais pour vivre de belles années, comprendre comment devenir une super équipe et maintenir son rang sur longue période ».

Alors que Milwaukee bute depuis trois ans en playoffs, le meilleur est assurément à venir. Le plus dur aussi, et c’est ce qui continue de motiver les troupes qui n’estiment n’avoir encore rien accompli pour l’heure, malgré leur statut de favoris à l’Est.

« On peut toujours regarder et apprendre des meilleurs de notre sport, et c’est clair que ces Bulls étaient vraiment uniques, a poursuivi Coach Mike Budenholzer. Mais c’est une équipe qui a remporté plusieurs titres. Ils ont vraiment marqué l’histoire en ce sens et aujourd’hui dans notre ligue, notre franchise, on essaie d’être cette équipe. Mais on garde en tête qu’on n’a encore rien fait et qu’on aura très faim. On veut rester humble par rapport au travail qu’il nous reste à accomplir ».